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Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de binek ve hafif ticari araçlara yönelik kauçuk ile metal parça üretimi yapan fabrikada yükselen dumanlar korkuttu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de binek ve hafif ticari araçlara yönelik kauçuk ile metal parça üretimi yapan fabrikada yükselen dumanlar korkuttu. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binek ve hafif ticari araçlara yönelik kauçuk ve metal parça üretimi yapan Kautek isimli fabrikada henüz bilinmeyen sebeplerle dumanlar yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler fabrika personellerini dışarıya çıkartarak yangına müdahalede bulundu. Alevlerin kaynağına ulaşarak yangın söndürülürken, bölgede bulunan çalışanlar korku dolu dakikalar yaşadı. Fabrikada maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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