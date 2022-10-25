Fabrikanın madeni yağ kazanında çıkan yangın 4 saatte söndürüldü

Düzce'de ağaç kaplama fabrikasının madeni yağ kazanında çıkan yangında iki fabrika alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Olay, Doğanlı köyü mevkiinde bulunan bir ağaç kaplama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın madeni yağ kazanında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükselmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Madeni yağ kazanındaki alevler, fabrikanın hemen yanında bulunan otomobil yağ fabrikasının deposuna da sıçradı. Yangın, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Her iki fabrikada da maddi hasar meydana geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.