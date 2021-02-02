Fahiş fyat denetimini il müdürü bizzat yaptı

Haksız fiyat artışlarına yönelik tespit çalışması gerçekleştirdi.

Ülke genelinde marketlerde haksız fiyat artışlarının gerçekleşmesi sonrasında başlatılan denetimler aralıksız bir şekilde devam ediyor. Pandemi nedeni ile bazı ürünlerde fiyat artışı yapılan firmalara yönelik Düzce Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. İl Müdürü Çiğdem Acar'ın da bizzat katıldığı fahiş fiyat denetimleri kapsamında, vatandaşların haksız fiyat artışlarına yönelik tespit ve şikayetleri denetlendi. Ayrıca, vatandaşlar Ticaret İl Müdürlüğüne, ALO 175 Tüketici Hattına veya Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA)'nin mobil uygulaması üzerinden şikayetlerini yapabilecekleri de belirtildi.