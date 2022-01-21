Fahri av müfettişleri göreve başladı

Kursu bitirenlere belgesi verildi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından av koruma ve kontrol çalışmalarının daha etkin yapılabilmesi ve belgeli avcılara rehberlik hizmeti verilebilmesi için 5 Kasım 2021 tarihinde kurs düzenlenerek, sınav yapıldı. Kursa 15 aday katıldı ve kurs sonunda yapılan sınavda 10 kişi Fahri Av Müfettişi unvanını almaya hak kazanarak görevlerine başladılar.

Fahri Av Müfettişlerinin, kimlik kartları ve Av Kabahat/Suç Tutanakları Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, fahri müfettişlere teslim etti.