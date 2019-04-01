Farabi Anadolu Lisesi Korfbol il şampiyonu oldu

Şampiyonanın galibi ise Farabi Anadolu Lisesi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Korfbol İl Birinciliği müsabakaları Düzce Spor Salonu'nda yapıldı. Düzce Okul Sporları branşları arasında ilk kez bu sezon düzenlenen Okullar arası Korfbol İl Birinciliği Müsabakalarında Farabi Anadolu Lisesi birinci olurken Atatürk Anadolu Lisesi de ikinci oldu.

Yarışmayı birincilik ile tamamlayan Farabi Anadolu Lisesi 17-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Kocaeli'nde yapılacak olan Korfbol Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek.

Korfbol sporu;

Korfbol, erkeklerle kadınların birlikte oynadıkları tek takım sporudur. Oyun basketbol ve hentbola benzer olsa da, belirgin özelliklerle onlardan ayrılır. Oyunun amacı, topu rakip takımın korf denilen, sepete benzer yüksek potasına atmaktır. Korfbol her yaştaki kadın ve erkeklerin oynayabilecekleri bir spordur.