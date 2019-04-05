Farkındalığı arttırmak için yürüdüler

Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Çilimli ilçesinde Kaymakam Rümeysa Sena Kurt, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve ilgili kurum müdürleri halkın farkındalığını artırmak için bir yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşün ardından ise Kaymakamlık önünde bilgilendirme yapıldı. Burada yapılan bilgilendirmede “Halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için ülkemizde, her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Kanser, ortak özellikleri nedeniyle çok sayıda hastalığa verilen bir ortak isimdir. Kanser başlığı altında toplanan yüzlerce hastalığın ortak özelliği ise vücudumuzdaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması. Kanser ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Günümüzde kanserin yüzde 30-50'si önlenebilir. Bu, kansere neden olan risk faktörlerinden kaçınma ve erken teşhis ile mümkündür. Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksektir. Ülke genelinde kanser taramaları; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) , Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) meme kanseri tarama programı kapsamında 40-69 yaş arası kadınlara iki yılda bir mamografi çekimi, serviks kanseri tarama programı kapsamında 30-65 yaş arası kadınlara beş yılda bir smear ve HPV DNA testi, Kolorektal kanseri tarama programı kapsamında 50-70 yaş arasındaki erkek ve kadınlara iki yılda bir gaitada gizli kan testi ücretsiz olarak yapılmaktadır” denildi.