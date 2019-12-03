İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Farklılıklarıyla fark oluşturuyorlar

DÜZCE(İHA) – Düzce Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bu yıl 12.

´si düzenlenen Pilav Günü Etkinliği büyük bir ilgiyle izlendi.


Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu tarafından geleneksel hale gelen pilav günü etkinliğine Vali Dr. Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yöneticiler, okul ve kurum müdürleri, özel öğrencilerin aileleri katıldılar.


Özel öğrencilerimiz tarafından hazırlanan "Yeşilçam Klasikleri" adlı program; dans gösterileri, müzik dinletileri ve ikramlarla devam etti. Öğrencilerin hazırladığı program katılanlar tarafından büyük beğeni alırken programı hazırlayan öğrencileri Vali Zülkif Dağlı ve Eşi Nurgül Dağlı tek tek tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.