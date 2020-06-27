Faryan Cami Restorasyonu Kurban Bayramına yetişecek

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan kültürel değerlerden birisi olan esas adı Pınar Başı olan halk arasında Faryan Camisi olarak bilinen tarihi caminin restorasyon projesinde sona gelindi. Caminin restore edilerek Akçakoca'nın kültürel mirasına katılması ve tekrar ibadete açılmasına sayılı günler kaldı. Düzce İl Genel Meclisi daimi encümeni Mustafa Ezer'inde arasında bulunduğu yetkililer Akçakoca Tarihi Pınaryanı (faryan) camii restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettiğini ve çalışmaların Kurban Bayramına kadar tamamlacağı açıkladılar.