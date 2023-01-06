Fazla mesailer görüşüldü

Toplantı da görüşülen 29 gündem maddesi karara bağlandı.

Düzce Belediye Meclisi 2023 yılı Ocak ayının son toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkan vekili Hüdaver Gösterişli tarafından yönetilen 2. oturumda komisyonlara havale edilen 29 madde görüşüldü.

Bir önceki oturumun meclis tutanak özetinin oylanmasıyla başlayan toplantıda, ilk olarak komisyonlara havale edilen ‘sözleşmeli personellerin ücretlerinin belirlenmesi', ‘Zabıta ve İtfaiye personelinin 2023 yılı fazla mesai ücretleri', ‘hafriyat döküm ücret kalemlerinde değişiklik' ve ‘belediye emir ve yasakları uygulama yönetmeliği', ‘Asar Deresi ve çevresi yenileme projesi yapım işi kredi talebi', ‘Aziziye Mahallesi Pazaryeri alanı yapım işi için kredi' maddelerinin oylaması gerçekleştirildi.

Daha sonra İmar komisyonuna havale edilen gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, oylamaların ardından bir sonraki toplantının 6 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'da olması kararlaştırılarak sona erdi.