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FB eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın ismi Düzce'de bir caddeye verildi

Düzce Belediye Meclisi, Ekim ayı ikinci oturumunda oy birliğiyle aldığı karar ile Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın adını Şıralık’ta bulunan Spor Kompleksi mevki’indeki caddeye verdi.

Düzce Belediye Meclisi, Ekim ayı ikinci oturumunda oy birliğiyle aldığı karar ile Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın adını Şıralık'ta bulunan Spor Kompleksi mevki'indeki caddeye verdi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün daha önce gündeme getirdiği konu üzerinde yapılan çalışmalar Düzce Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ikinci oturumunda çıkan karar ile sonuçlandı. Başkan Özlü, daha önce konu hakkında yaptığı açıklamada “Aziz Yıldırım çok değerli bir spor adamıdır, Düzce'ye çok önemli hizmetleri olmuştur. Onun adını bu şehirde yaşatmak bir şereftir. En uygun yerin seçilmesi konusunda çalışmamız devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.



Karar oy birliği ile alındı


Düzce Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunda gündeme gelen “Aziz Yıldırım'ın isminin Şıralık Mahallesi 5615. Cadde'ye verilmesi” konusu ilk olarak İmar Komisyonunda değerlendirildi. Daha sonra meclis gündeminde yapılan oylamada, meclis üyelerinin ortak kabulü, oy birliği ile Fenerbahçe Eski Başkanlarından Aziz Yıldırım'ın adı Şıralık Spor Kompleksi mevki'ine verildi.

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