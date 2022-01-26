Fedakar sağlık görevlisi 79 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde fedakar sağlık görevlisi, yolu kardan kapanan ve göğüs ağrısı çeken 79 yaşındaki hastayı ambulansa kadar sırtında taşıdı.

Sağlık görevlilerinin karla mücadelesi sürüyor. Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde göğüs ağrısı olan 79 yaşındaki Hasan Türken için sağlık görevlilerine haber verildi. Köye giden ekipler, evin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulansla hastanın evine kadar ilerleyemeyince kalan kısmı yürüyerek gitti. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerinden biri, yaşlı adamı sırtında alarak ambulansa kadar taşıdı. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Türken'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.