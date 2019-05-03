Fen bilgisi öğretmen adaylarına sertifikaları takdim edildi

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen törende eğitmen Devrim Ertuğrul, projenin verimli geçtiğini ve öğretmen adaylarının mesleklerine daha donanımlı bir şekilde başlayacaklarını ve bunların ülkemiz için önemli olduğunu ifade etti. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İbrahim Pehlivan yaptığı konuşmasında, “Geleceğe yatırım olarak gördüğümüz bu projeye destek sağladığımız için mutluyuz. Umarım öğretmen adaylarımız göreve başladıklarında bu eğitimlerini sınıflarında uygulama imkanı bularak kazanımlarını yansıtırlar. Bu şekilde yapılan yatırımların katma değeri artarak devam edecektir” dedi.

Proje yürütücüsü Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Genç ise, “Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Robotik Araçlarla Fen Deneyleri Yapıyor” başlıklı proje eğitiminden 50 öğretmen adayının yararlandığını söyledi. Ülkemizin 2023 eğitim hedefleri kapsamında daha nitelikli ve daha donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesine destek vermek amacıyla gerçekleştirilen bu projede; öğretmen adaylarının, günümüz ve geleceğin teknolojilerine uygun şekilde robotik araçlarla fen deneyleri gerçekleştirmek için eğitim aldıklarını, bunları sahada uygulamak için fırsat verildiğinde daha güzel ürünler çıkarabileceklerini ifade etti. Ayrıca bu eğitimin uzun vadede ülkemize farklı proje, patent ve ürünler olarak geri dönme potansiyeli olduğunu belirterek projeye desteklerinden dolayı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, bu tür projelerin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu, önemli bir uğraş gerektirdiğini ve bu programlarda etkili bir eğitim verildiğini dile getirdi. Öğretmenlerin gelecek nesillere yön vermede en etkili meslek grupları olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Genç, öğretmenlerin donanımlı olmasının önemli olduğuna değindi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar konuşmasında, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu ve tüm meslek gruplarına eğitim vererek geliştirdiğini ifade etti. Öğretmenlere yapılan yatırımların gerekli ve önemli olduğunun altını çizen Rektör Çakar, ülkemizin genç ve dinamik bir yapısının olmasından dolayı bu tür yatırım ve desteklerin her zaman karşılığını bulacağını belirtti. Program, öğretmen adaylarına sertifikalarının takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.