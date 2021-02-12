Fen İşleri Müdürlüğü aralıksız çalışıyor

Düzce'nin çeşitli noktalarında ki kaldırımlarda oluşan hasarlar Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tadilat ediliyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde ki tadilat işlemlerini de sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü bir yandan da çeşitli noktalarda yeni kaldırım ve yol açma faaliyetlerini sürdürüyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, Şehir Merkezi ve Muhtelif mahallelerde kaldırım tamiratları ve yeni kaldırım yapım çalışmaları sürdürülüyor. Bunun yanı sıra, Yol Açma ve Dolgu çalışmaları a ara vermeden devam ediliyor.