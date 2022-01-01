Fen Lisesinde öğrenciler ile bir araya geldiler

Kırbaç son olarak Fen Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelip okul ile ilgili incelemelerde bulundu.

Düzce'de okulların sorun ve sıkıntılarını yerinde tespit etmek için okul ziyaretleri gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, son olarak beraberindeki müdür yardımcısı Talha Cebeci ve Şube Müdürü İsmail Atay ile birlikte Karahacı Musa Mahallesi'nde bulunan Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Burada okul idaresi ile bir araya gelen Kırbaç, öğrencilerin konakladığı odalarda, yemekhanede ve okulun diğer alanlarında incelemelerde bulundu. Müdür Kırbaç, daha sonra öğrenciler ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti.