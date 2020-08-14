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Fenerbahçe Beko salonda çalıştı

DÜZCE (İHA) – Fenerbahçe Beko, Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Takım günün antrenmanını salonda gerçekleştirdi.


Fenerbahçe Beko, 2020-2021 Basketbol sezonu öncesinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde hazırlıklarını sürdürüyor. Igor Kokoskov yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Basketbol takımında günün antrenmanı salonda yapıldı. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımının yeni transferleri Lorenzo Brown, Johnathan Hamilton, Kenan Sipahi, Danilo Barthel, Edgaras Ulanovas, Jarell Eddie ve Dyshawn Pierre'de salonda yapılan antrenmanlara katıldı.

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