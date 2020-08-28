Fenerbahçe hazırlık maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

2020-2021 sezonu hazırlıklarına Düzce'de Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde üçüncü hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'la oynadı. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe'nin golünü 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Alanyaspor'un golünü ise 5. dakikada Salih Uçan attı.

Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmayla Topuk Yaylası kampını tamamlarken akşam saatlerinde İstanbul'a dönüp hazırlıklarına burada devam edecek.