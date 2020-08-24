İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Lemos'u kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos’u kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Lemos'u bugün İstanbul'a getiriyor.


Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma için takviyesini yaptı. İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas forması giyen Lemos'u 3+1 yıllığına kadrosuna katan sarı-lacivertliler, oyuncuyu bugün İstanbul'a getiriyor. Rubin Kazan ve Las Palmas formaları giyen 24 yaşındaki futbolcu, 1 sezon da kiralık olarak Sassuolo forması giymişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.