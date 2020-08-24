Fenerbahçe, Lemos'u kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Lemos'u bugün İstanbul'a getiriyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma için takviyesini yaptı. İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas forması giyen Lemos'u 3+1 yıllığına kadrosuna katan sarı-lacivertliler, oyuncuyu bugün İstanbul'a getiriyor. Rubin Kazan ve Las Palmas formaları giyen 24 yaşındaki futbolcu, 1 sezon da kiralık olarak Sassuolo forması giymişti.