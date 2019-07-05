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Fenerbahçe soğukta çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını soğuk havada sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını soğuk havada sürdürdü.


Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde soğuk havada yaptığı çalışmalarla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular pas istasyonu çalışmasıyla devam ederken idmanın basına açık son bölümünde ise 5'e2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Futbolcuların antrenmandaki hırsı ise dikkat çekti.

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