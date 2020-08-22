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Fenerbahçe taraftarından Topuk Yaylası'na büyük ilgi

Topuk Yaylası’nda kamp yapan Fenerbahçeli futbolcuları görmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, adeta yaylaya akın etti.

Topuk Yaylası'nda kamp yapan Fenerbahçeli futbolcuları görmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, adeta yaylaya akın etti.


Süper Lig'de 2020-2021 sezonu hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'yi desteklemek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, yaylaya akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen futbolseverler, Fenerium tırından alışveriş yapıp, tesislerin kenarında bulunan çitlerden çalışmalarını sürdüren Fenerbahçeli futbolcuları takip etti. Taraftarlar, zaman zaman sarı-lacivertli oyunculara tezahüratlarda bulundu.

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