İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe yaylada çalışmalarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını sabah sattlerindeyaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın tamamı basına açık olarak gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli futbolcular, düz koşu çalışmasıyla idmana başladı. Oyuncular daha sonra istasyon çalışması gerçekleştirirken, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla idman devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamladı.


Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan sakatlıkları sebebiyle, Ömer Faruk Beyaz da Ümit Milli Takım'da bulunmasından dolayı idmanda yer almazken, sakatlığı süren Nabil Dirar ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Sarı-lacivertli futbolcular, antrenman öncesinde ise korona virüs testine tabi tutuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.