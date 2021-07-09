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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.


Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.


Saat 17.00'de ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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