Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Çabukluğun ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas idmanından sonra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.