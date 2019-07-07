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Fenerbahçeli futbolcular taraftarla bir araya geldi

Fenerbahçeli futbolcular Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde taraftarla bir araya geldi.

Fenerbahçeli futbolcular Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde taraftarla bir araya geldi. Futbolcular sarı-lacivertli taraftarların formalarını imzalarken hatıra fotoğrafı da çektirdi.


Serkan Acar Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe taraftarlarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı taraftar buluşmasında Başkan Koç ve futbolcular taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Vedat Muriç transferinin açıklanmasının ardından taraftarlar Vedat lehine tezahüratlarda bulunurken Teknik Direktör Ersun Yanal'a da taraftarın ilgisi büyük oldu.

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