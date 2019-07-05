İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapan futbolculara sarı-lacivertli taraftarlar Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara sarı-lacivertli taraftarlar Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi gösterdi.


Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası Tesisleri'nin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, namaza gelen Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, Murat Sağlam ve genç oyunculardan Muhammed Gümüşkaya'ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra forma imzalayıp tesislere geri döndüler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.