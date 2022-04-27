Festina Lente sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "Festina Lente" isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin ilk gününe, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mihri Müşfik Sanat Galerisi ile Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergide, resim ve heykel bölümleri lisans öğrencilerinin; resim, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmaları yer alıyor. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin başarılı çalışmaları neticesinde ürettikleri eserler, sergi açılışında katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Festina Lente sergisi, 6 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.