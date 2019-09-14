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Fikri ve Sinai mülkiyet hukuku semineri gerçekleşti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen, İstanbul Barosu Avukatlarından Nalan Çakır ve Berk Sürücü’nün konuşmacı olarak katıldığı Fikri Sınai Mülkiyet ve Marka Hukuku Seminer Programı gerçekleşti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen, İstanbul Barosu Avukatlarından Nalan Çakır ve Berk Sürücü'nün konuşmacı olarak katıldığı Fikri Sınai Mülkiyet ve Marka Hukuku Seminer Programı gerçekleşti.


Düzce TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen programda sunumlarını gerçekleştiren Av. Nalan Çakır ve Av. Berk Sürücü Marka Tescili, Başvuru, Süreç ve Koruma kapsamı konuları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Çakır, seminer programına konuşmacı olarak katılım sağlayan Av. Nalan Çakır ve Av. H. Berk Sürücü'ye hediye takdim etti. Programın sonunda, Av. Nalan Çakır, katılımcılara katılım belgelerini verdi.


Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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