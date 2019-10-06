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Fındık bahçelerinde şimdi ne yapılmalı?

Düzce’nin tarımda en önemli gelir kaynağı olan fındıklar topladı, şimdi ise bahçelerde bakım zamanı.

Düzce'nin tarımda en önemli gelir kaynağı olan fındıklar topladı, şimdi ise bahçelerde bakım zamanı.


Ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinden olan hasadı tamamlandı, şimdi sıra bahçelerde temizlik zamanı. Yetkililer fındık bahçelerinde yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı; “Dip sürgünü temizliği yapmalıyız. Yapraklarında külleme varsa alandan uzaklaştırmalıyız. Yaşlanan, kuruyan, hastalık ve zararlılara maruz kalan fındık dallarını dip kısımdan çıkararak, bahçeden uzaklaştırılması gerekiyor. Analiz için toprak örnekleri almalı ve sonuca göre bitki besleme yapmalı. Ocaklarda kuruma varsa, Mayıs Böceği bulunma durumu yüksektir, ocağın dibini kazdığımız zaman rahatlıkla görebiliriz, kurumaların olduğu ocaklarda Mayıs böceğine karşı toprak ilaçlaması için en uygun zaman.”

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