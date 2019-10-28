Fındık bahçesinde canına kıydı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Darıcı Mahallesinde 25 yaşlarında genç fındık bahçesinde canına kaydı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken yabancı uyruklu bir kişi olduğu tahmin ediliyor.

Olay sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi yeni terminal yanında bulunan fındık bahçesinde meydana geldi. Fındık bahçesinin yakının da ki inşaatta çalışan işçiler fındık bahçesi içerisinde hareketsiz duran bir kişiyi gördüler. Fındık bahçesine giren işçiler ağaca asılı olan şahsı görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ağaca asılı halde bulunan erkek cesedinin yabancı uyruklu bir şahsa ait olabileceğini tespit ettiler. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Şahsın kimliğinin otopsisi sırasında parmak izinden anlaşılabileceği bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.