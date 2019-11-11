Fındık bahçesindeki kıvılcım ormana sıçradı

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Kurugöl köyünde fındık bahçesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kurugöl köyünde fındık bahçesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında 10 dönüm araziye zarar gördü.
Akçakoca ilçesi Kurugöl Köyü Dağkenarı mevkisinde, orman yangınını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye, Jandarma ve Orman İşletme müdürlüğü ekipleri, köylü vatandaşların yardımı ile yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle inceleme başlatılırken, yangının fındık bahçesinden sıçradığı bilgisine ulaşıldı.