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Fındık bahçesini temizlemek için yaktığı ateşte yanarak hastanelik oldu

Düzce(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesini temizlemek için ateş yakan bir kişi, alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangını söndürürken yanarak yaralandı.

Düzce(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesini temizlemek için ateş yakan bir kişi, alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangını söndürürken yanarak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan şahıs, hastaneye kaldırıldı.


Olay Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Akaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 66 yaşındaki Zeki M., Akaya köyündeki fındık bahçesinde temizlik yapmak için ateş yaktı. Bahçede yakılan ateş rüzgarında etkisiyle kısa sürede fındıklığın yanında bulunan ormanlık alana sıçradı. Alevlere tek başına müdahale eden Zeki M., alevlerin arasında kaldı. Köylülerin yangını haber vermesi üzerine olaya yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken alevler içinde kalan Zeki M. de kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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