İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fındık bahçesinin içinde özel kenevir yetiştiriyordu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fındık bahçesinin içerisine özel olarak yapılmış kenevir yetiştirilen seraya baskın yaptı.

Yapılan baskında ele geçirilen kenevirler tek tek söküldü.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; merkez Sallar Mahallesinde uyuşturucu madde elde etmek için yasa dışı kenevir ekildiği tespit etti. Fındık bahçesi içerisine özel bir şekilde yapılan bölmede yetiştirilen kenevirler tek tek sökülürken 1 şahıs göz altına alındı. Yapılan operasyonda 289 adet kök kenevir bitkisi, bir adet Kuru Sıkı Tabanca ele geçirildi. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.