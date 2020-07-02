Fındık bahçesinin içinde özel kenevir yetiştiriyordu

Yapılan baskında ele geçirilen kenevirler tek tek söküldü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; merkez Sallar Mahallesinde uyuşturucu madde elde etmek için yasa dışı kenevir ekildiği tespit etti. Fındık bahçesi içerisine özel bir şekilde yapılan bölmede yetiştirilen kenevirler tek tek sökülürken 1 şahıs göz altına alındı. Yapılan operasyonda 289 adet kök kenevir bitkisi, bir adet Kuru Sıkı Tabanca ele geçirildi. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.