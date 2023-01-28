Fındık budama kursu açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından birisi olan Fındık için budama kursu açıldı. Çiftçiler kursa katılarak fındığın nasıl budanılması konusunda eğitim alacak.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ilin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan fındığın daha verimli üretilmesi için çiftçilere yönelik eğitim çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde 38 çiftçiye fındıkta budama kursları açıldı. Fındığın nasıl budanılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan çiftçilere, uygulamalı olarak ta eğitimler verilecek. Kursun ilerleyen zamanlarda da devam etmesi beklenirken, çiftçiler öğrendiklerini uygulaması durumunda fındığın yüzde 50 veriminin artması planlanıyor.