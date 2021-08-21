Fındık hırsızlığına karşı uyarı

Yetkililer hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Karadeniz Bölgesinin önemli bir gelir kaynağı olan fındık hasadı ve harmanda kurutma işlemleri sürüyor. Bu süreçte yetkililerde vatandaşların hırsızlığa karşı uyardı. Yapılan uyarıda “Bin bir emekle elde ettiğiniz ürünlerinizi hırsızlık olaylarına karşı koruma noktasında çok daha dikkatli olarak emek hırsızlarına fırsat vermemenizi ve yetkili kurumların izni olmaksızın yardım toplayanlara itibar etmemenizi önemle rica eder, bol ve bereketli bir hasat dönemi dileriz” denildi.