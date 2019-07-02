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Fındık işçileri için bir araya geldiler

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi izleme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


Düzce'de yaz aylarında Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık toplamak amacıyla gelen fındık işçileri için Düzce Valiliğinde bir toplantı düzenlendi. Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe kaymakamları, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi konuşuldu.

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