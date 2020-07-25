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Fındık toplamak için geldiği Akçakoca'da boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir fındık işçisi serinlemek için girdiği denizde boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir fındık işçisi serinlemek için girdiği denizde boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Olay, akşam saatlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesi Melenağzı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak'tan fındık toplamak için Akçakoca'ya gelen 17 yaşındaki Vedat K. isimli fındık işçisi, serinlemek için akşam saatlerinden Melenağzı mevkiinde denize girdi. Denizin dalgalı olması nedeniyle dalgalara kapılan Vedat K., bir süre denizde kurtulmak için çırpındıktan sonra yorularak hareketsiz kaldı. Denizin yüzeyinde hareketsiz şekilde genci görenlerin haber vermesi üzerine sahilde güneşlenen tatilciler, gencin yanına gelerek hareketsiz kalan genci denizden çıkarttılar. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Vedat K. ardından çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile önce Akçakoca Devlet Hastanesine ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin deniz üstünde çırpınma ve kurtarılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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