Fındık yükselişte

Düzce'de sezonunda 54 TL'den satılan ancak sezon sonunda 43 TL'ye düşen fındık, şimdilerde kilosu 60 TL'den alıcı buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini duyurmuştu. Taban fiyatı 54 TL olarak açıklanan fındık, sezon sonlarına doğru tüccarlar tarafından üreticilerden 48 TL'den alınmıştı. Sezon bittiğinde ise 43 TL'ye düşen fındık, bu yılın ocak ayında 60 TL'ye çıktı.

"Hava şartları da fındık üreticisini olumsuz yönde etkiliyor"

Fındık üreticisi ve tüccarı Yaşar Çengel, ilk kez böyle bir yükselişe şahit olduğunu belirterek, üreticinin de elinde fazla ürün kalmadığına dikkat çekti. Çengel, "Üreticinin elinde çok fazla fındık yok ama stokçularda var. Fiyatların artma ihtimali yüksek. Hava şartları da fındık üreticisini olumsuz yönde etkiliyor. 'Gelecek yıl fındık olmayabilir' endişesiyle olan fındıkları toplamanın peşinde olanlar var. Geçen yıl bu aylarda yarım metre kar vardı. Yağışlar sürekli devam ediyordu, sürekli yağmur yağıyordu. Ancak herkesin bildiği gibi ülkemizde bir kuraklık oldu. Sadece bizim bölge değil, ülkemizin belirli bölgelerinde kuraklık devam ediyor. Bu da fındığı etkiliyor. Havaların güzel gitmesi sebebiyle Düzce'nin yüksek kesimlerinde oturan bazı arkadaşlarımız fındığın karanfil açtığını söylüyor. Fındığın çiçek açtığı yerlerde kar yağarsa ve ayaz olursa yanabilir ama inşallah yanmasın" dedi.

"Fındık stokçuların ve büyük firmaların elinde kaldı"

Çoğu üreticinin fındıklarını sezonunda sattığına dikkat çeken Yaşar Çengel, "Fındık yetiştiren birçok çiftçimiz fındık fiyatları 50-55 TL civarındayken sattı. Şu anda da yüzde 2-3'lük kesimin elinde fındık vardır diyebiliriz. Eskiden ton ile fındık alırdık, şimdilerde çuval ile fındık alıyoruz. Bu saatten sonra fındık stokçuların ve büyük firmaların elinde kaldı. Üreticiye artan fiyatlar fazla yansımız" şeklinde konuştu.

"TMO'nun fındığı kaç liradan satacağı önemli"

Fındık fiyatlarının artmaya devam edeceğini öngören Çengel, "Fındık nereye yuvarlarsan oraya gider. Biraz daha artmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Burada TMO'nun fındığı kaç liradan satacağı da önemli. Ona göre de fiyat iner ya da çıkar" diye konuştu.