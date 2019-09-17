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Fındıklık yangını anında müdahale ile söndürüldü

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde fındıklık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındıklık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Cumayeri ilçesi Yaka Mahallesi yüksek kesimlerinde fındıklık alan içerisinde henüz nedeni belli olmayan yangın meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Cumayeri Belediyesi ile Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Düzce Arama Kurtarma Ekipleri bölgeye sevk edildi. Cumayeri Belediyesi ve Orman İşletmesi Müdürlüğünün anında müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

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