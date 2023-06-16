Fındıkta verimi ve kaliteyi düşüren hastalık

Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri fındıkta küllenme hastalığıyla ilgili uyardı. Düzce'de 633 bin dekar alanda yapılan ve fındığın en önemli ana zararlılarından olan külleme hastalığı Karadeniz bölgesinde ve Düzce'de hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Fındıkta verim ve kaliteyi azaltan önemli bir hastalık olarak küllenme ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada “Hastalıkla mücadele edilmediği takdirde ciddi verim ve kalite kayıpları oluşabilmektedir. İklim şartlarının sürekli yağışlı, nispi nemin yüksek ve kapalı gün sayısının fazla olması, ardından gelen yüksek sıcaklık hastalığın çıkışını önemli ölçüde artırmaktadır. Hastalık ile mücadelede öncelikli olarak kültürel mücadele yapılmalı, fındık bahçelerinde dip sürgünü temizliği ve budama işlemleri aksatılmadan yapılmalıdır. Budama ve dip sürgünlerin alınması ile bahçe içerisinde iyi bir hava sirkülasyonu sağlanacak, bitkide güneşleme artacağından hastalığın şiddeti azalacaktır. Külleme hastalığı belirtilerini ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde gösterir” denildi.

Hastalık rüzgarla taşınıyor

Rüzgarla taşınan bitkiden bitkiye yayılan külleme hastalığında, yapraklardaki belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabileceği belirtilen açıklama şu şekilde devam etti; “Hastalık etmeninin, yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda üst kısımlarda renk açılımları, sarımsı beneklenme şeklinde lekeler oluşur, yapraktaki fotosentez alanı daraldığından bitki şeker üretimini yapamadığından gelişimi durmaktadır. Daha sonra bu yapraklarda ölü dokular meydana gelmekte, giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta; ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir. Kimyasal Mücadeleye karar verirken hastalığın yoğunluğuna göre karar verilmeli; eğer hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden önce o yılın sürgünleri 25-30 santim olduktan ve yapraklar para büyüklüğü iriliğine ulaştıktan sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır. Enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamalara devam edilmelidir.”