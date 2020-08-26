FİSKOBİRLİK Düzce'de fındık alımına başladı

Düzce'de FİSKOBİRLİK, üretici ve ortakların fındığını harmanlarından zaman zaman kendi elleriyle çuvala doldurduktan sonra teslim alıp ödemesini de peşin yapıyor. Mahsullerini satan üreticiler ise fındığın fiyatından ve kalitesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 15 Ağustos tarihinde başladığı fındık alımında birliğe üye ortaklardan yüzde 50 randıman hesabıyla piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde, birliğe ortak olmayan üreticilerden de yüzde 50 randıman hesabıyla piyasa fiyatının 25 kuruş üzerinde bir fiyatla fındık alımı yapacağını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından peşin ve emanet olmak üzere Düzce'de fındık alımına başlayan FİSKOBİRLİK'e üreticilerde yoğun ilgi gösteriyor.

"Üreticilerimiz zaten tereddütsüz fındığını bize getiriyor"

FİSKOBİRLİK Düzce Şubesi Müdürü Vedat Cingirt peşin, emanet usulüyle fındık alımına başlandığını ve tüm üreticilerin mahsullerini almaya talip olduklarını aktararak, “Fiskobirlik 15 Ağustos itibariyle alımlara başladı. FİSKOBİRLİK Konuralp ve Düzce Kooperatifleri olarak bizde Düzce'de alımlara başladık. Üreticinin hasat aralıkları var. Şu anda ova kesimleri hasadı bitirmek üzere. Yüksek kesimler şu anda harmandalar. Satışlara yeni yeni başlıyorlar. Üreticinin bize fındığını verebilmesi için bize ortak olan ile ortak olmayan fındık üreticilerinden fındık alıyoruz. Ortaklarımız zaten burayı yıllar itibariyle bildikleri için fındıklarını veriyorlar. Ortak olmayan üreticilerimiz de bize müracaat ettikleri andan itibaren depodaki yoğunluk durumuna göre aynı gün veya bir sonraki gün ya da hafta içine sıra veriyoruz. Üreticinin FİSKOBİRLİK'e rağbeti yoğun bu sene. Üreticinin fındığını FİSKOBİRLİK'e vermesi her zaman karına olur. Peşin ve emanet olarak alım sistemimiz var. Emanet alımlarda herhangi bir ek kesinti yok. Bunu bilen üreticilerimiz zaten tereddütsüz fındığını bize getiriyor. Biz tüm üreticilerimizi kooperatifimize davet ediyoruz. Fındıklarını almaya talibiz” dedi.

“Fındık kalitesi güzel ancak az”

Fındığın kalitesinden memnun kaldıklarını ifade eden Enver Yurtbay adlı üretici, "Bu sene fındıklarda pek verim alamadık. Önümüzdeki sene daha fazla verim bekliyoruz. Verim olmadığı için fiyatlarında ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz. Bizde fındığımızı FİSKOBİRLİK'e emanete bıraktık. Fındığın kalitesi bu sene güzel. Hava bir süre yağmurlu gitti ancak sonradan yağışlar pek görülmedi. Şuan devletin açıklamış olduğu 22 lira fındık fiyatı beklentileri karşılamasa da güzel bir fiyat. Dolar yükseldi bu nedenle daha da yüksek olabilirdi fiyat. En azından fiyatın 25-30 lira olarak açıklaması gerekiyordu. Ancak yine başlangıç olarak güzel bir fiyat” diye konuştu.

“Beklediğimiz kadar fındık çıkmadı”

Fındığını 2 yıldır Fiskobirlik'e mahsulünü emanete bıraktığını belirten üretici Hamide Yurtbay ise “Fındığımı 2 senedir emanete bırakıyorum fındığımı. Bu sene fındık seyrekti. Fındığın kalitesi iyi. Benim mahsulün randımanı 51,5 geldi. Beklediğimiz kadar fındık çıkmadı bu sene. Biz genelde 3,5 ton fındık alıyorduk ancak bu sene o kadar çıkmadı” şeklinde konuştu.

"Fındıkları çuvalladığımız bile oluyor”

Fındık alımı için üreticilerin ayağına kadar gittiklerini ifade eden FİSKOBİRLİK Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özcan da, "Fiyattan üretici de alıcı da memnun. Çok zahmetli bir iş fındık ancak verilen fiyatta bence güzel oldu. FİSKOBİRLİK fındık alımını, gücü ve vasıtası olanlar fındıklarını alım noktasına kendileri getiriyorlar. Aracı olmayan üreticilerimizin fındığını ise biz gidip işçiler ile evlerinden alıyoruz. Hatta fındıkları çuvalladığımız bile oluyor” ifadelerini kullandı.