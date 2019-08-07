Fiskobirlik kavşağına sinyalizasyon yapılacak

Faruk Özlü, yakın çalışma ekibi ile birlikte günün belli saatlerinde trafik sıkışıklığı yaşanan Fiskobirlik Kavşağında incelemelerde bulundu.

Düzce Belediyesi şehir merkezinde vatandaşların talep ve şikayet ettiği konulara en hızlı şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Faruk Özlü'nün ‘vatandaşın memnuniyeti en önemli kriterdir. Önce ihtiyaçlar karşılanacak, şikayetler giderilecek' anlayışı ile belirlediği çalışma prensibi çerçevesinde keşif ve tespit işlemleri de sürdürülüyor.

Başkan Dr. Faruk Özlü ve Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer'in incelemede bulunduğu TEM Otoyol bağlantısı ile Fevzi Çakmak Mahallesi-Şehir Merkezi ve Kervan köprülü kavşağını birbirine bağlayan Fiskobirlik kavşağında ortaya çıkan trafik yoğunluğuna acil çözüm bulunması konusunda çalışmalar başladı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Özlü tespit noktasında vatandaşların da taleplerini göz önünde bulundurulduğunu belirtti ve şöyle konuştu: “Uzun süredir bu noktada ortaya çıkan araç trafiği yoğunluğu ve özellikle Cumartesi günleri Azmimilli mahallesinde kurulan halk pazarına ulaşım konusunda yayaların şikayetlerini inceliyor ve çözüm önerilerini değerlendiriyorduk. Artık bu noktada çalışmalarımıza başlıyoruz. TEM Otoyol bağlantısı üzerinde yayaların ulaşımının kolay sağlanması için sinyalizasyon sistemi kurmaya karar verdik. Bu noktada hem araçların hız kontrolü sağlanacak hem de yayaların karşıdan karşıya geçmesi kolaylaşacak. Aynı zamanda ileride Fiskobirlik kavşağı üzerinde günün sabah ve akşam saatlerinde aşırı bir yoğunluk olduğunu tespit ettik. Buraya da ilerleyen zamanlarda bir viyadük geçişi planlıyoruz. Elbette bu biraz zaman isteyen bir proje ancak yapacağımız sinyalizasyon sistemi bu kavşakta da önemli ölçüde rahatlama sağlayacak.”

İncelemeler sonunda bölgede yapılacak çalışmalar ve alt yapı sisteminin oluşturulması ile uygulama en kısa sürede hayata geçirilecek.