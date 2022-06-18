Fotoğraflar nostalji yaşattı

Sergi de okuduğu okulu arayanlarda oldu, çocuklarına yaşadığı eski günleri gösterenlerde.

Nuri Çetin tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen fotoğraf sergisinde görücüye çıkan eski Düzce fotoğrafları sergiyi gezenlere nostalji yaşattı. Cumhuriyetin ilk döneminden 1999 depremine kadar olan süredeki Düzce'ye dair fotoğrafların yer aldığı sergide, vatandaşlar çocukluklarını yaşarken Düzce'nin eski günlerini de bir kere daha yad etti.

Sergiyi gezen Belediye başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve vatandaşlar eski Düzce'yi ve anılarını bir kere daha yaşadılar.