İhlas Haber Ajansı

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Freni boşalan kamyon aracın üzerine devrildi

Düzce’de freni boşalan kamyon rampa aşağı indi.

Düzce'de freni boşalan kamyon rampa aşağı indi. Yol üzerindeki araçlara çarpan kamyon cipin üzerine devrilerek durdu.


Olay, Bahçeşehir bölgesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampanın başına park edilen kamyonun freni boşaldı. Bir anda hareket etmeye başlayan kamyon önündeki araçlara çarparak rampa aşağıya inmeye başladı.


Hızlanan kamyon önüne aldığı bir başka araç ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan başka bir cipin üzerine devrilerek durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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