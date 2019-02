Fuat Oktay: "Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'lardan yüzde 8'lere düşürdük"

AK Parti Düzce proje tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur. Zillet ittifakında olduğu gibi, zillet ittifakı gücünü milletten almıyor, FETÖ'den ve Kandil'den alıyor. Biz ise sizden yani milletimizden alıyoruz gücümüzü. Türkiye'ye rahat vermeyene, rahat vermeyiz, rahat yüzü göstermeyiz. Bizim birliğimizi bozmaya kimse cüret edemeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin Düzce proje tanıtımı toplantısına katıldı. Programda konuşma yapan AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, "Yapılamayanları yapmak, bu şehrin çevresini değiştirmek için yola çıktık. Hazırladığımız bu iddialı projeleri sizlere tanıtmak için toplandık. Siyaset projeyle yapılır, fikirle yapılır. Fikirsiz, projesiz siyaset yapılmaz. Akıllı yönetim bizim temel prensibimiz olacak. Projelerimizi Düzce projeler kitabında yayınladık, 9 ana başlık var. Projelerimiz kentimizin ihtiyaçlarına ve sizlerin taleplerine uygun olarak planlandı. Çevresiyle, temizliği, ulaşımıyla örnek bir Düzce'yi hedefliyoruz" dedi.

Düzce için büyük bir vizyon çizdiklerini belirten Özlü, "İlk projemiz; Millet Bahçesi, şuanda Düzce'de stadyumun olduğu bir bölge var. Bu bölge de stadyum, gençlik merkezi var 50 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi inşa edeceğiz. Bu proje içerisinde yürüyüş alanları, bisiklet yolları olacak ve şuanda spor sahasının olduğu bölgede bunu yapacağız. Düzce'nin ilk millet bahçesini inşa edeceğiz. Son zamanlarda Düzce'nin nüfusu çok arttı, kentleşme ileri boyutlara ulaştı. Yeşil Düzce, kentleşmenin ve inşatların artmasıyla betonlaşmaya başladı, bunun için Düzce merkezde 4 büyük park inşa edeceğiz. Bunlardan bir tanesi millet bahçesi, bir diğeri Kalıcı Konutlar bölgesinde bir kent ormanı var burayı faaliyete geçireceğiz. Kalıcı Konutlar bölgesini etkin ve aktif hale getirecek bir proje olacak. Orman İşletme Müdürlüğünün olduğu bölgede kent parkı genişleteceğiz. Fidanlık bölgesi olan 150 dönümlük araziyi parka dönüştüreceğiz. Tematik parklar olacak bu bölgeler. İnsanlar hobi bahçelerinde hobilerini geliştirebilecekler, ağaçlardan meyvelerini toplayabilecekler. Yeşil şehir Düzce dediğimiz projeler içerisinde Asar Deresiyle ilgili çoğu zaman herkes projeler söylüyor ama biz ulusal bir proje yarışması açacağız. Düzce'nin en seçkin yerlerinden birisi olacak burası" diye konuştu.

"Amatör spor kulüpleri ile Düzcespor'u entegre edeceğiz"

Faaliyete geçirecekleri projeleri açıklamaya devam eden Faruk Özlü, "Spor kompleksi inşa edeceğiz. 15 bin 81 kişilik bir stadyum, 5 yıldızlı bir otel, amatör spor kulüpleri için alanları olacak. Amatör spor kulüpleri ile Düzcespor'u entegre edeceğiz. Spor yapmak isteyenler sadece Düzce'de ki spor kompleksine gitmeyecekler, her mahallede spor faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri yerler olacak. Estetik şehir Düzce projemizde; kent estetiği, kent kozmetiği değildir. Kent estetiği, kentin kurumsal kimliğidir. Projemizde Düzce'yi planlı bir şehir olarak düşüneceğiz. Sanayi sitemizi taşıyacağız ama önce taşınacak olan esnaf için modern bir sanayi sitesi inşa edeceğiz. Siteyi inşa ettikten sonra eski sanayi sitemizi taşıyacağız. Bunun projesi de hazır. Önümüzdeki günlerde bir protokol imzalayacağız. Modern pazaryerleri kuracağız. Semt pazarlarımızı geliştireceğiz. Kent güvenliği konusunda da itfaiye binamızı taşıyacağız, kalıcı konutlar bölgesindeki belediye arazisine modern itfaiye binası inşa edeceğiz. Parkları güvenlik sistemleri ile koruyacağız. Ulaşım, trafik, otopark sorunu için ulaşım mastır planı hazırlayacağız. Ana arterler ve çevre sokaklar için ulaşım akışını çizeceğiz, Kuzey- Batı çevreyolunu tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"Katı atık yönetimi konusunda entegre katı atık ayrıştırma tesisi"

Özlü, "Çevreci şehir Düzce diyoruz, çevreci şehir Düzce ile katı atık yönetimi konusunda entegre katı atık ayrıştırma ve işleme tesisi kuracağız. Yine içmesuyu konusunda DSİ ile beraber çalışacağız, Hasanlar Barajından 25 kilometrelik bir hat ile arıtma tesislerine su getireceğiz ve günde 200 bin metreküp temiz su üreteceğiz. İSKİ ile yaptığımız çalışmalarda ilçelerimiz için ihaleler yapıldı. 180 kilometrelik bir hat döşenecek. Doğalgazı yaygınlaştıracağız, temiz hava sağlayacağız. Turizm potansiyelini hayata geçirmek için şehrimizi 2 ana eksende düşünüyoruz kuzey-güney. Güney'de yayla ve şelale, Kuzey'de tarih ve deniz turizmi olacak. Abant Gölü büyüklüğünde bir projemiz var ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı önümüzdeki günlerde ihaleyi alan firma burayı düzenleyecek. Düzce'ye bir teknopark kurduk, bir bilim merkezi kuracağız. Bursa'da, Kocaeli'nde olduğu gibi. Bunla birlikte AFAD ile görüştük, Afet eğitim ve farkındalık merkezi kuracağız. Düzce için mastır kalkınma planı hazırlayacağız. Belediyemizin kurumsal kapasitesini artırıp özellikle fazla hizmet üretmesi için çalışacağız. Düzce'de 5 OSB var, 2'si dolu, 3'ü dolu değil. Bütün OSB'leri fabrikalar ile dolduracağız, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Düzce'yi daha üst sıralarda göreceğiz inşallah"

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han'a rahmet dileyen Fuat Oktay, tanıttığı projeler için Faruk Özlü'ye teşekkür ederek konuşmasına başladı. Oktay, "Bu şehir kardeşin, birlikteliğin şehridir. Çerkez, Arnavut, Abhaz, Tatar ve birçok farklı kültür, kökenden vatandaşlarımız burada yaşıyor. Düzce'de adeta kesrette vahdeti yani çoklukta birliği yaşıyoruz. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik ve bu yolda böyle yürüdük, yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Düzce yüz ölçümü bakımından küçük ama üretimiyle, ihracatıyla, tarımıyla çok büyük bir şehrimiz. Yüzde 49'luk istihdam oranıyla Türkiye'nin 8'incisi olmuş bir ilimiz. Bu projeleri gördükten sonra bu istihdam da değil başka alanlarda da Düzce'yi üst sıralarda göreceğiz inşallah. Lokomotif bir şehir olarak Düzce daha da ileriye gidecek inşallah" dedi.

"Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'lardan yüzde 8'lere düşürdük"

Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yılda en zorlu süreçlerden güçlenerek çıktığını söyleyen Oktay, "Türkiye geçtiğimiz 16 yılda en zorlu süreçlerden geçerek aslında o süreçlerden geçerken de çok daha güçlenerek bu süreçlerden çıktığını tüm dünyaya hep birlikte göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiledik. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'lardan yüzde 8'lere düşürdük. Yani sürekli borçlanarak sizlere hizmet eden bir kamu, devlet değil, üreterek, kazanarak sizlere hizmeti getiren bir devletten bahsediyoruz. Torunlarınızı sonraki nesilleri borçlandırarak sizlere hizmet eden bir devletten değil, kendisi borçlarını ödeyerek torunlarına çok daha güzel bir ülke bırakan bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2010 yılında yüzde 16,9 olan yoksulluk oranını yüzde 13,5'a kadar gerilettik. İhracatımızı 36 milyardan, 168 milyarın üzerine çıkardık. Biz 2023 hedeflerimizden asla vazgeçmiş değiliz. Dolayısıyla 168'ler bize yetmeyecek, çok daha yukarılara çıkacağız. Savunma sanayinde çağ atladık Dünya devleri ile yarışır hale geldik. Savunma Sanayi dediğimizde de bunun mimarlarından bir tanesi başkan adayımız Faruk Özlü'dür" diye konuştu.

"Türkiye'ye rahat vermeyene, rahat vermeyiz, rahat yüzü göstermeyiz"

Oktay, "Düzce'de savunma sanayimizde iftihar vesilesi bir şehrimiz. 16 yıllık kazanımları ileriye götürmek durumundayız. Bugünün başarıları ile de yarın destanlar yazılacak şekilde yolumuza devam edeceğiz. Karşılaştığımız sorunları ülkemizin menfaatlerine en uygun şekilde yönetmenin gayreti içerisinde olduk. Girdiğimiz mücadelelerde Allah'ın yardımı milletimizin desteğiyle zaferle çıktık, adı ne olursa olsun. Arkasında hangi karanlık güçler, hangi karanlık eller olursa olsun hedef birliğimiz, bütünlüğümüz ve istikrarımız. Biz bu birlik, bütünlük ve istikrarın zarar görmesine fırsat verir miyiz, buna fırsat vermedik bugüne kadar. Milleti, devleti, halkıyla bugüne kadar fırsat vermedik, buna fırsat vereceğimizi düşünenler yine aldanıyorlar. Birliğimize kast edenleri inlerine kadar kovalar, inlere gireriz dedik girdik mi, girdik. Sınır ötesinde tehdit oluşturmaya çalışanlara da meydan okuduk, bugünde meydan okuyoruz. Türkiye'ye rahat vermeyene, rahat vermeyiz, rahat yüzü göstermeyiz. Bizim birliğimizi bozmaya kimse cüret edemeyecek" şeklinde konuştu.

"Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur"

Zillet ittifakının gücünü milletten değil, FETÖ ve Kandil'den aldığını belirten Oktay, "Hiç durmadan yürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti; mayasının ahlak, adalet ve şeffaflık olduğunu her zaman göstermiştir. Böyle olmadan millet ile gönül bağı kuramazsınız. Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı da yenilmeye mahkumdur. Zillet ittifakında olduğu gibi, zillet ittifakı gücünü milletten almıyor, FETÖ'den ve Kandil'den alıyor. Biz ise sizden yani milletimizden alıyoruz gücümüzü. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Son 16 yılda Düzce'ye büyük yatırımlar yaptık. Ulaştırmadan, enerjiye, eğitimden, sağlığa her alanda Düzceli kardeşlerimizin yanında olduk. Düzce'ye 16 yılda 10 milyar yatırım yaptık. AK Parti iktidara geldiğinde Düzce'de üniversite yoktu, yaptık. Üniversitemizin öğrenci sayısı katlanarak artıyor. Düzce'nin yolları ve ulaşım altyapısı için yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptık. TEM Otoyol bağlantısı ve Bolu Dağı Tüneli'ni siz halkımızın hizmetine açtık. Sadece 2018 yılında Düzceli çiftçilerimize 81 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptık. 2003 yılından bugüne 6 bin 139 konut inşa ettik Düzce'de, Düzce bugün depreme dayanıklı konutlarıyla ayakta. Sosyal donatı yatırımları hayata geçirdik. Bu yatırımlar yine devam edecek, Düzce bu yolculukta her zaman yanımızda oldu, bizlerde Düzce'mizi aynı şekilde yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Bu yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.