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Futbol sahası kardan temizlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Şıralık Mahallesinde bulunan sentetik çim yüzeyli futbol sahaları kardan temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Şıralık Mahallesinde bulunan sentetik çim yüzeyli futbol sahaları kardan temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.


Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle futbol sahaları da karla kaplanmıştı. Beyaz örtüyle kaplanan Şıralık sentetik çim yüzeyli futbol sahaları kardan temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.

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