Futsalda şampiyonlar belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç B Futsal Müsabakaları tamamlandı.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan Genç B Futsal müsabakaları sonunda erkeklerde Osman kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Farabi Anadolu Lisesi ikinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi üçüncü, Düzce Spor Lisesi dördüncü oldu.

Kızlarda ise Farabi Anadolu Lisesi birinci ve Düzce Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.