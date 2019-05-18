Galatasaraylı öğrencilerden köy okuluna kütüphane

Düzce Üniversitesi Galatasaray Topluluğu sosyal sorumluluk kapsamında Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek Köyü'nde bulunan Sarıçökek ilköğretim okuluna kütüphane yaparak açılışını gerçekleştirdi.

Kütaphane açılışına Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Üniversite Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, Sarıçökek Köyü öğrenci velileri katıldı. Kütüphaneye kitaplık, çeşitli zeka oyunları, çeşitli okuma ve çalışma kitapları bağışlayan Üniversitemiz Galatasaray Topluluğu öğrencilerine Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sergiledikleri duyarlı davranış için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.