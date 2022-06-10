Galericilerin ortak sorunu: 'İlan ve alışveriş siteleri'

Korona virüs salgını sonrası yaşanan çip krizi tüm dünyada birçok sektörde olumsuz sonuçlara sebep oldu. Çip krizi, lojistik ve tedarik sorunu, hem sıfır araç pazarını hem de ikinci el piyasasını olumsuz yönde etkiledi. Aynı zamanda, vatandaşlar tarafından "ayaklı galericiler" olarak anılan kişiler de galericilerin ortak sorunu oldu. İlan ve alışveriş sitelerinden araç satan kişilerin, piyasayı yükselttiği iddia edildi.

"Araba daha bayiden çıkmadan 10 bin-50 bin arasında zamlanmış oluyor"

Galerici İhsan Açıkgöz, fiyatların artış sebebine değindi. Açıkgöz, "25 senedir bu sektörün içerisindeyiz. 1-2 senedir absürt bir piyasa var. Absürt durum, haftalık araç fiyatlarının satışlarına zam gelmesinden kaynaklanıyor. Bu bizim daha önce hiç görmediğimiz bir mevzu. Bir aracın altından, dolardan veya herhangi bir yatırım aracından yüksek derecede artması bizi gerçekten şaşırtıyor. Bunun da bazı etkenleri, bazı sebepleri var. Sıfır araç satım bayilerinde aracın etiket fiyatı bulunuyor. Bu etiket fiyatı, devletin o araç için belirlediği fiyat. Bayinin 250 bin liraya satması gerektiği bir arabayı, bayi direkt ilk sahibine 20 ila 50 bin lira arasında fark koyarak satıyor. Araba daha bayiden çıkmadan 10 bin-50 bin arasında zamlanmış oluyor. Birinci elden zamlanan aracın fiyatı, ikinci ele düştüğünde 320 ila 330 bin liraya kadar tırmanmış oluyor" dedi.

"Bizim 300 bin liraya sattığımız aracı, onlar 320 bin-330 bin liradan satışa sunuyor"

İlan ve alışveriş sitelerinde araç satan kişilerin piyasayı yükselttiğini belirten Açıkgöz, "Bizler galericilik yapıyoruz. Vergi veriyoruz, personel çalıştırıyoruz, bu personellerin sigortalarını ödüyoruz. Sürekli denetime tabi tutuluyoruz. Memur, kasiyer ya da herhangi bir sektör çalışanı, bir yandan araç alım satım işi yapıyor. Örneğin bizim 300 bin liraya sattığımız aracı, o arkadaşlar internet ortamında 320 bin-330 bin liradan satışa sunuyor. Biz 10 araç sattıysak, bunun 7 tanesini araç alıp satanlara satıyoruz. Böylelikle 10 arabanın 7'sinin piyasası şişmiş oluyor. Bu bizim hoşnut olduğumuz bir durum değil. Bizde kendi kendimize fakirleşiyoruz. Geçen sene 10 tane A marka araç alabilirken, bu sene aynı marka arabadan 7 tane araba alabiliyorum. Bizim 3 tane A marka aracımız, piyasamız akmasından dolayı kaybolmuş durumda oluyor. Bir önlem bekliyoruz. Açıkçası ne olur bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.