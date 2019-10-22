Gastronomi yazarı Eray Kılıç Düzce Üniversitesi'nde

Düzce Üniversitesi Çevre Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün ihtisaslaşma faaliyetlerinin tanıtımı kapsamında üniversiteye davet edilen Gastronomi Yazarı Eray Kılıç, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı makamında ziyaret etti.

“Yeni Lezzetler İçin Seyyah Olmak” başlıklı söyleşisini sunmak için Düzce Üniversitesi'ne gelen Eray Kılıç ile kahvaltıda bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kültürlere ait yemekler üzerine bir süre sohbet etti. Düzce Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından bilgilendirilen Eray Kılıç, kendisine ait olan Instagram sayfasından da canlı yayın yaparak yaklaşık 80 bin takipçisini bilgilendirdi.

Düzce Üniversitesi'ne ait kültürel yemekleri takipçileri ve okurları ile buluşturan Gastronomi Yazarı Eray Kılıç, Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma kapsamında “Dulife” çatısı altında üretilen “Melenis, Herbynia ve ApideVera” markalı doğal ürünler hakkında bilgilendirildi.

Kahvaltı sonrası Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni de ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Gastronomi yazarı Eray Kılıç burada; Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ni de gezen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Eray Kılıç, öğrencilerle kısa bir sohbet etti.