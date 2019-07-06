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Gazetecilerden Boğaziçi Belediyesi'ne ziyaret

Düzce’de görev yapan basın mensupları Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Düzce'de görev yapan basın mensupları Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.


Düzce'de görev yapan Düzce TV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Timur Erdem, İhlas Haber Ajansı Büro Şefi Ali Yıldız ve Demirören Haber Ajansı Düzce Muhabiri Tezcan Solmaz, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan'ı makamında ziyaret etti. Ercan, gazetecilere beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Belediye Başkanı İbrahim Ercan beldede 2. Etap TOKİ konutları için çalışma yapılacağını ayrıca D-655 karayolu üzerinde de bir kavşak çalışması yapılarak beldeye giriş ve çıkışların rahatlayacağını çalışmalarla ilgili detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

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