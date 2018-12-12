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Gazetecilerden yeni sağlık müdürüne ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce’ye yeni atanan İl Sağlık Müdürü Dr.

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye yeni atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Düzce'de sağlık hizmetlerini üst seviyelere taşımak olacaktır” dedi.


Düzce'de görev yapan gazeteciler yeni atanan il Salık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, bayrağı teslim aldığını yapılan hizmetlere yeni hizmetler katmanın çabasında olacağını belirterek “Amacımız bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda Düzce'deki sağlık hizmetlerini daha üst seviyelere taşımak olacaktır” ifadelerinde bulundu.


Gazetecilerde Sağlık Müdürüne yeni görevinde başarılar dilediler.

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